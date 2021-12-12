ТагАЗ съехал в кювет в Островском районе

12:59, 12 декабря 2021, ПАИ

На трассе в Островском районе в деревне Крюки произошло ДТП, сообщает газета «Островские вести».

Начальник ОГИБДД рассказал, что мужчина двигался на автомобиле ТагАЗ в сторону Опочки, до Полоцка (Белоруссия). При выбранной скорости движения он не учёл дорожные и метеорологические условия, и машина съехала в кювет, после чего перевернулась. На автомобиле была установлена летняя резина.

За рулём был 51-летний житель Псковской области. На момент прибытия скорой помощи и сотрудников МЧС он был в сознании. Его госпитализировали в Псковскую областную больницу.