Для учащихся псковского СИЗО-1 провели урок ко Дню Конституции РФ

15:41, 12 декабря 2021, ПАИ

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 в Пскове прошёл классный час, посвящённый двум государственным праздникам – Дню прав человека и Дню Конституции Российской Федерации. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе урока учащиеся познакомились с историей создания документов и организаций, которые защищают права и свободы людей: со Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации как основного закона нашего государства, а также узнали о миссии международной организации ООН.

Наталья Афанасьева отметила, что рядом друг с другом стоят значимые дни для всего населения: 10 декабря – Всемирный день права человека и 12 декабря – День принятия Конституции РФ. Во время урока ученики посоревновались в поговорках и афоризмах, в которых упоминаются обязанности и права граждан.

Вторая часть мероприятия была посвящена праву учиться и быть активным гражданином своей страны. Учащиеся приняли участие в международной олимпиаде по математике и всероссийском диктанте по финансовой грамотности. В заключение урока им вручили сертификаты.

«Не ущемляй права других, тогда и твои права не нарушатся. Прежде чем заявлять о правах, вспомни о своих обязанностях. Только уважая людей и Конституцию государства, где записаны права и обязанности человека, можно быть ответственным и добросовестным гражданином своей страны», – подчеркнула Наталья Афанасьева.