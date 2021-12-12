В РФ до 2025 года продлили упрощённый порядок регистрации медицинских изделий

15:58, 12 декабря 2021, ПАИ

Правительство РФ продлило упрощённый порядок регистрации и ввоза медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят в связи с пандемией и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается ещё на три года.

Также до 1 января 2025 года будут действовать уже выданные временные регистрационные удостоверения и разрешения на использование медицинских изделий.

«Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции лёгких», – отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Ранее Правительство продлило упрощённый порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 года. Это также позволит не допустить перебоев с поставками препаратов.