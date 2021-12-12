Три попытки дачи взяток сотрудникам ГИБДД зафиксировано в Пскове с начала года

16:54, 12 декабря 2021, ПАИ

С начала 2021 года подразделения ГИБДД УМВД России по городу Пскову задокументировали три попытки дачи взяток сотрудникам полиции. По одному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее рассматривает суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что для предотвращения фактов склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям на груди инспектора, в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения полицейский проводит все административные процедуры в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).

В ГИБДД УМВД России по городу Пскову призвали участников дорожного движения не нарушать требования Правил дорожного движения и исключать факты коррупционных проявлений по отношению к сотрудникам полиции.