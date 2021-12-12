Врач рассказал, как защититься от штамма коронавируса «Омикрон»

20:48, 12 декабря 2021, ПАИ

Эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев, рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет «Известия».

Он отметил, что прививка через шесть месяцев – очень большой срок с учетом появления «Омикрона».

В пример специалист привел Великобританию, официально объявившую, что период ревакцинации назначен на три месяца. Ранняя ревакцинация дает хороший титр нейтрализующих антител, добавил специалист.