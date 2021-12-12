В каких случаях нельзя принимать обезболивающее, рассказала ревматолог
Появление острой боли в суставе может сигнализировать о развитии подагры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.
Боль в первом пальце стопы, который обычно припухает, а также становится красным и горячим, ревматолог назвала главным признаком развития болезни.
В такой ситуации пациент может переждать боль без применения анальгетиков, так как зачастую первый приступ подагры проходит самостоятельно.
Однако некоторые предпочитают купировать болевой синдром с помощью противовоспалительных средств. В таком случае пациент вступит в межприступный период, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, отмечает врач. За это время будут продолжаться нарушенные обменные процессы в организме и расти фоновое значение мочевой кислоты в крови.
Впоследствии приступы будут повторяться уже и в других суставах, добавила она.
В заключение специалист посоветовала не прибегать к обезболиванию, а в срочном порядке обратиться в больницу.
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