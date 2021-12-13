В Великолукском районе в ДТП с фурой погиб 7-летний мальчик

07:37, 13 декабря 2021, ПАИ

12 декабря в 22:00 на 471 км дороги Москва – Балтия в Великолукском районе произошло ДТП.

Как сообщает газета «Наш путь» Великолукского района, автомобиль «Форд Фокус» под управлением 33-летней жительницы Пскова двигался в сторону города Великие Луки. Женщина выбрала небезопасный скоростной режим, не учла сложные погодные условия, не справилась с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой «МАН» с прицепом под управлением 52-летнего жителя Москвы.

В результате аварии женщина была направлена в реанимационное отделение Великолукской межрайонной больницы. Пассажир автомобиля – 7-летний мальчик - погиб. Ни она, ни ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и Отдела ГИБДД МО МВД «Великолукский».