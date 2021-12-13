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Спорт

«Зимний пируэт» собрал более 50 фигуристок в Пскове

Подведены итоги областных соревнований по фигурному катанию «Зимний пируэт». Как сообщила президент региональной Федерации фигурного катания Юлия Зайцева, турнир состоялся 11 декабря в Ледовом дворце Пскова, в нем приняли участие более 50 спортсменок.

Победители и призеры состязаний:

Третий юношеский разряд
1. Полина Кудрявцева (СШ Олимп)
2. Александра Юркевич (СШ Олимп)
3. Анастасия Воробьева (СК Айсберг, В. Новгород)

Второй юношеский разряд, 1 группа
1. Вероника Митрофанова (СК Айсберг, В. Новгород)
2. Лада Мариничева (СШ Олимп)
3. Виктория Барарь (СШ Олимп)

Второй юношеский разряд, 2 группа
1. Илона Микеева (СШ Олимп)
2. Анна Распопова (СШ Олимп)
3. Варвара Григорьева (СШ Олимп)

Первый юношеский разряд
1. Елизавета Раздувалова (СШ Спорт-Индустрия, В. Новгород)
2. Василиса Семилетова (СШ Олимп)
3. Магдалена Кунтцки (СШ Олимп)

Третий спортивный разряд
1. Елизавета Слезкина (СШ Олимп)

Второй спортивный разряд
1. Екатерина Кобзева (СШ Олимп)
2. Валерия Петрова (ДСС ПРОО ФФКПО)
3. Дарья Олашина (СШ Олимп)

Первый спортивный разряд
1. Злата Сумина (СШ Олимп)
2. Александра Мухина (СШ Олимп)
3. Арина Казаева (СШ Олимп)

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