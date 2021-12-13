Команда «Надежда» из Пскова стала обладательницей Кубка региона по художественной гимнастике

12:17, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове состоялся Кубок региона по художественной гимнастике. Соревнования проходили 11-12 декабря в УСК «Олимп». Как сообщила главный секретарь состязаний Марина Супрун, в турнире приняли участие 90 гимнасток в возрасте от 10 до 17 лет. В соревнованиях разыгрывалось два кубка: в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Обладательницей Кубка Псковской области в групповом многоборье стала команда групповых упражнений «Надежда» из Пскова: Алина Аббасова, Майя Астафьева, Злата Губкина, Виктория Ершова, Анастасия Семенова (тренеры Наталья Яковлева, Валентина Жидоморова).

Гимнастка из Великих Лук Яна Кетурко (тренеры Ирина Фомичева, Ольга Жбанова) заняла 1-е место в личном многоборье по программе МС. На втором месте Дарья Сергеева (Псков), 3-е место заняла Ульяна Степанова (Великие Луки).

Среди гимнасток, выступавших в личном многоборье по программе КМС, 1 место Варвара Соболева (тренеры Ирина Солдатова, Ольга Андриянова), 2 место Александра Владимирова, 3 место Злата Губкина. Все гимнастки из Пскова.

Среди гимнасток, выступавших в личном многоборье по программе 1-го спортивного разряда, 1 место София Диана Христофи (тренеры Ирина Солдатова, Ольга Андриянова), 2 место Виталина Голубева, 3 место Алина Пестова.

Соревнования Кубок Псковской области по художественной гимнастике являются отборочными: по итогам этих соревнований формируется сборная команда Псковской области по виду спорта «Художественная гимнастика». Члены сборной команды примут участи в основных официальных соревнованиях по художественной гимнастике 2022 года: первенстве Северо-Западного федерального округа РФ (12-18 января 2022 г.), первенстве России (31.01-09.02.2022 г., г. Москва), чемпионате Северо-Западного федерального округа РФ (21-25 февраля 2022 г.), чемпионате России (03-12 марта 2022.г., г. Москва), Кубке России (24-28 ноября 2022 г., г. Санкт-Петербург).