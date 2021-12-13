Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Команда «Надежда» из Пскова стала обладательницей Кубка региона по художественной гимнастике

В Пскове состоялся Кубок региона по художественной гимнастике. Соревнования проходили 11-12 декабря в УСК «Олимп». Как сообщила главный секретарь состязаний Марина Супрун, в турнире приняли участие 90 гимнасток в возрасте от 10 до 17 лет. В соревнованиях разыгрывалось  два кубка: в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Обладательницей Кубка Псковской области в групповом многоборье стала команда групповых упражнений «Надежда» из Пскова: Алина Аббасова, Майя Астафьева, Злата Губкина, Виктория Ершова, Анастасия Семенова (тренеры Наталья Яковлева, Валентина Жидоморова).

Гимнастка из Великих Лук Яна Кетурко (тренеры Ирина Фомичева, Ольга Жбанова) заняла 1-е  место в личном многоборье по программе МС. На втором месте Дарья Сергеева (Псков), 3-е место заняла Ульяна Степанова (Великие Луки).

Среди гимнасток, выступавших в личном многоборье по программе КМС, 1 место Варвара Соболева (тренеры Ирина Солдатова, Ольга Андриянова), 2 место Александра Владимирова, 3 место Злата Губкина. Все гимнастки из Пскова.

Среди гимнасток, выступавших в личном многоборье по программе 1-го спортивного разряда, 1 место София Диана Христофи (тренеры Ирина Солдатова, Ольга Андриянова), 2 место Виталина Голубева, 3 место Алина Пестова.

Соревнования Кубок Псковской области по художественной  гимнастике являются отборочными: по итогам этих соревнований формируется сборная команда Псковской области по виду спорта «Художественная гимнастика». Члены сборной команды примут участи в основных официальных соревнованиях  по художественной гимнастике 2022 года: первенстве Северо-Западного федерального округа РФ (12-18 января 2022 г.), первенстве России (31.01-09.02.2022 г., г. Москва), чемпионате  Северо-Западного федерального округа РФ (21-25 февраля 2022 г.), чемпионате России (03-12 марта 2022.г., г. Москва), Кубке России (24-28 ноября 2022 г., г. Санкт-Петербург).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

13 декабря 2021

«Зимний пируэт» собрал более 50 фигуристок в Пскове
11 декабря 2021

Псковичей приглашают принять участие в онлайн-соревнованиях по воркауту
10 декабря 2021

Российскую олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко дисквалифицировали из-за допинга
10 декабря 2021

Косплей «Формулы-1» провела спортивная редакция ПАИ
10 декабря 2021

Директор псковского клуба единоборств «Спортивное единство»: Готовы на собственном опыте помогать организациям
08 декабря 2021

Атлет из Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал «Русского ниндзя»
05 декабря 2021

В Пскове появилась Федерация сёрфинга
05 декабря 2021

Шесть медалей завоевали псковские юные шахматисты на первенстве СЗФО

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...