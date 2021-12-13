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Общество

Более 270 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 13 декабря в мире зарегистрировано 270 440 970 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 322 447 человек. Количество выздоровевших – 243 182 700.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 50 801 455. В этой стране от коронавируса умерло 817 956 человек, выздоровело – 40 003 674.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 016 896 человек, 8 741 355 пациентов выздоровело, 289 483 – умерло.

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