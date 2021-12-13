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Вопросы защиты чести и достоинства сотрудников ФСИН обсудили псковские курсанты

Межвузовский научно-практический семинар «Актуальные вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации сотрудников уголовно-исполнительной системы» в онлайн-формате собрал не только профессорско-преподавательский состав, курсантов и студентов образовательных организаций, но и представителей власти и правоохранительных органов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Семинар, организованный кафедрой гражданско-правовых дисциплин, открыл начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев. Руководитель образовательной организации отметил: честь, достоинство, деловая репутация – это нематериальные блага человека, охраняемые законом.

«Вопросами деловой репутации дорожит каждый уважающий себя сотрудник уголовно-исполнительной системы. Заявленная тема семинара актуальна во все времена», – отметил Александр Сысоев и пожелал участникам семинара интересной дискуссии.

Участники семинара обсудили вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудника уголовно-исполнительной системы, вспомнив историю и зарубежный опыт, а также рассмотрели примеры из практической деятельности.

По итогам семинара будет издан сборник научных статей, включая участников семинара в заочном формате – представителей Белорусского государственного университета и Костанайской Академии МВД имени Ш. Кабылбаева Республики Казахстан.

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