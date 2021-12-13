Пять белорусских коров не пропустили через границу в Невельском районе

10:54, 13 декабря 2021, ПАИ

В Невельском районе Псковской области сотрудники Псковской таможни и ПУ ФСБ России по Псковской области задержали и передали должностным лицам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора транспортное средство, в котором везли пять коров из Белоруссии в Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что животных везли без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации, подтверждающих проведение исследований, вакцинаций, обработок и их происхождение. Кроме того, коров везли в неспециализированном автотранспортном средстве без воды и корма, а их маршрут движения не был согласован с управлением Россельхознадзора.

Перемещение пяти коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены протоколы об административных правонарушениях и акт о возврате «живого» груза, отметили в ведомстве.