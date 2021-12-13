Творить добро — просто!

12:41, 13 декабря 2021, ПАИ

Мобильное приложение для добрых дел «Твой час» теперь и в Пскове!

Проект насчитывает около 30 000 последователей, собранных в разных точках нашей страны.

Основная цель — это привлечь внимание общества к таким задачам, где требуется самая различная помощь тем, кто в ней исключительно нуждается.

Мы говорим о простых делах, где требуются добротворцы: помощь инвалидам в прогулках, покупка продуктов и доставка лекарств для тех, кто не может сделать это самостоятельно, помощь животным и многое другое, что требует простого человеческого участия.

Мобильное приложение «Твой Час» формирует задачи и способствует поиску добрых людей, готовых оказать эту помощь и потратить свое время на доброе дело.

Проект расширяется на территории нашей страны. Внутри тех регионов, которые присоединились к нему ранее, налаживается более эффективное взаимодействие с органами власти, с организациями, так или иначе связанными с благотворительной деятельностью, с учебными заведениями, с представителями различного рода социально ориентированных бизнес-структур. Это взаимодействие в дальнейшем помогает организовать интересные совместные мероприятия, направленные на привлечение большего числа добрых и небезразличных людей к общему делу.

Наша задача — надежно организовать работу проекта в регионе.

Алексей Турок – создатель и идеолог проекта: «Мы с вами живем в социуме, который дает нам работу, друзей, семью. Это достойные моменты нашего существования в социальной среде, и мы можем дать взамен этим благам наше время, потраченное на помощь нуждающимся, внутри этого социума!»

Присоединяйтесь к мобильному приложению «Твой Час»:

Google Play: http://bit.ly/Android_tvoychas