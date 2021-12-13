Почти 687 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:03, 13 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 478 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 686 832, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 68 539 человек, 59 795 пациентов выздоровело, 1 161 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.