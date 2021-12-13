Более тысячи вызовов обработали за неделю сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Пскова

12:45, 13 декабря 2021, ПАИ

С 6 по 12 декабря комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова принял и обработал более 1 тысячи вызовов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в Единую дежурную диспетчерскую службу псковичи обращались по вопросам тепло- и водоснабжения, освещения, расчистки территорий от снега.

За неделю были зарегистрированы аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения населения, включая три сетевые аварии, повлекшие нарушение холодного и теплоснабжения. Коммунальные и аварийные службы устранили аварии в нормативные сроки, чрезвычайные ситуации допущены не были. Кроме того, ЕДДС зарегистрировала сообщения о трех пожарах: возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

Единая дежурная диспетчерская служба трижды проинформировала специализированные службы и управляющие организации о неблагоприятных явлениях погоды, связанных с сильным снегом и гололедными явлениями.

Напомним, Единая дежурная диспетчерская служба создана в 2010 году. Она работает в круглосуточном режиме, поэтому жители города в любое время могут обратиться в ЕДДС при чрезвычайных ситуациях или их угрозе. Номер телефона ЕДДС – 055.