Проект строительства дорог в микрорайоне Учхоз разработают в Пскове

12:50, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове разыгран контракт на разработку проектной документации на строительство улично-дорожной сети в границах улиц Поклонная Горка, Земская, Трояновского – Учхоз (1 этап). Всего планируется спроектировать более 12 километров дорог, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Подрядная организация проведет необходимые инженерные изыскания: топогеодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические. На основе изысканий будет сформировано техническое задание. В нем найдут отражение решения по строительству проезжей части, тротуаров, водоотведения, ливневой канализации, наружного освещения, а также решения по благоустройству и возможному переустройству существующих или строительству недостающих коммуникаций.

Кроме этого, подрядчик разработает не менее двух вариантов конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров, схему организации дорожного движения и сметную документацию.

Срок выполнения работ и предоставления документации – 30 ноября 2023 года. Планируемые сроки реализации строительства – 2021-2025 годы.

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «СДМ Проект».

Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».