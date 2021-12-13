Татьяна Гулевич: Во главе любого проекта лежит решение социальной проблемы

13:00, 13 декабря 2021, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета в очередной раз прошла встреча в рамках Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Интенсив для студентов вуза в минувшую субботу провела директор ООО «Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов, Международной премии #МЫВМЕСТЕ, член экспертного совета конкурса Мэра Москвы, эксперт конкурсов «Доброволец России», «Моя страна - моя Россия», «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена» и других федеральных и региональных проектов Татьяна Гулевич. Спикер рассказала о лайфхаках и основах социального проектирования, а также о бюджете и генерировании идей.

– Татьяна, как вы считаете, что самое главное в социальном проектировании?

- Социальное проектирование направлено на решение каких-то социальных проблем. Есть проблемы, которые абсолютно не решаемы, но хотя бы своими действиями мы можем как-то смягчить, чуть-чуть нивелировать данную проблему. Это самое важное.

– Какие принципы социального проектирования вы бы могли отметить?

- Существует целая технология социального проектирования. Всегда во главе любого проекта лежит решение социальной проблемы. Так или иначе проект должен быть на это направлен, только после этого он становится правильным соцпроектом.

– Почему это актуально для студентов?

- Мы живем в социуме, хоть все сейчас и закопались в своих телефонах, но от этого проблем стало не меньше. Даже, наверное, больше, потому что мы перестаем общаться, проблемы возникают из-за отсутствия общения, из-за отсутствия умения общения. У студентов как раз сейчас такой возраст, такая пора, что надо немножко их стимулировать, придать вектор ускорения на «доброделание», на социальное проектирование, социальную работу, на помощь тем, кто рядом, да и на помощь самому себе. Потому что, когда ты начинаешь помогать себе, ты так или иначе сам тоже начинаешь как-то вырастать духовно, социально.

– С чего лучше начать, чтобы прийти в социальное проектирование?

- С желания. Многие приходят случайно. Но все же важно именно желание. Либо придумать идею. Каждый заходит с разных сторон. Кто-то просто начинает делать, не понимая, что он уже какой-то мини-проект реализует. Захотелось ему это сделать, и он это сделал. Только потом, когда начинаешь слушать теорию, лекции, когда задумываешься, что тебе нужны какие-то дополнительные финансы, потому что твоя идея уже не вмещается в тот бюджет, который у тебя есть; только после этого начинаешь структурировать, изучать лекции, задумываться, как проект оформить так, чтобы получить дополнительное финансирование, чтобы он был реализован уже на более масштабном уровне.

– Какие трудности чаще всего появляются в соцпроектировании?

- Проект не должен быть ради проекта. Сейчас, к сожалению, может быть, из-за того, что слишком много грантовых конкурсов, мы немножко разбаловали молодежь, из-за этого многие пишут проекты ради проектов. Но это не работает, когда нет желания действовать, когда не горит огонь. Это сейчас самая главная проблема.

– Могли бы вы отметить работы, которые «зацепили» вас?

- У меня слишком большой объем проектов. В любом случае: все проекты хороши по-своему. В каждом есть своя уникальность, своя фишка. Главное, иметь желание, чтобы реализовать проект, а дальше уже в процессе реализации возникнет дополнительный социальный эффект, отдача.

Всероссийский молодежный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов нашей страны. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

С 1 декабря стартовал второй этап конкурса социальных проектов. Победители станут известны 17 декабря.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодежи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.