Игорь Иванов: Информация о продаже имущества областных профсоюзов не соответствует действительности

13:23, 13 декабря 2021, ПАИ

Информация, которую второй год пытаются вбрасывать, о якобы продаже имущества областных профсоюзов, не соответствует действительности, заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он обратил внимание, что слухи вбрасываются в соцсетях, публичных заявлений никто не делает - иначе бы профсоюзы обратились в суд с иском о лжи.

«Мы со своим имуществом разберемся сами, отчитываться будем только перед коллегиальным органом. Вы со своими портками сами разбирайтесь, мы со своими - сами», - сказал Игорь Иванов.