На продолжение программы по оздоровлению медиков из красных зон рассчитывает Игорь Иванов

13:37, 13 декабря 2021, ПАИ

На продолжение программы по оздоровлению медиков из красных зон рассчитывает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Игорь Иванов напомнил, что программу по оздоровлению заразившихся коронавирусом медиков запустили благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Средства выделены через Фонд княгини Ольги. Как нам видится, это очень хорошая программа. Мы получали от врачей положительную обратную связь. Это очень важно и для них, и для людей, которых они спасают», - добавил Игорь Иванов.