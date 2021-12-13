Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На продолжение программы по оздоровлению медиков из красных зон рассчитывает Игорь Иванов

На продолжение программы по оздоровлению медиков из красных зон рассчитывает председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Игорь Иванов напомнил, что программу по оздоровлению заразившихся коронавирусом медиков запустили благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Средства выделены через Фонд княгини Ольги. Как нам видится, это очень хорошая программа. Мы получали от врачей положительную обратную связь. Это очень важно и для них, и для людей, которых они спасают», - добавил Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

13 декабря 2021

ФОТОФАКТ: К Деду Морозу на окне псковички присоединилась Снегурочка
13 декабря 2021

55,8% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
13 декабря 2021

Около 772 млрд рублей заложено в России на борьбу с коронавирусом в этом году
13 декабря 2021

Россияне смогут получить QR-код без положительного теста на коронавирус
13 декабря 2021

Стало известно, как чувствует себя недоношенная дочка несовершеннолетней псковички
13 декабря 2021

Одна из родившихся у шестнадцатилетней сироты девочек скончалась
13 декабря 2021

Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря
13 декабря 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы псковских профсоюзов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...