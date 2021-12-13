Три единицы оружия изъяли у псковичей за неделю

15:11, 13 декабря 2021, ПАИ

За неделю с 6 по 12 декабря росгвардейцы изъяли три единицы оружия у жителей Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За этот период росгвардейцы провели 123 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 23 административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал госуслуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%. Добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от административной ответственности.