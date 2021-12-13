Об основных правах и обязанностях граждан рассказали росгвардейцы псковским студентам

15:35, 13 декабря 2021, ПАИ

Военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в тематическом мероприятии ко Дню Конституции Российской Федерации, которое состоялось в модельной библиотеке «БиблиоЛюб».

Росгвардейцы рассказали собравшимся в читальном зале учащимся политехнического колледжа об основных правах и обязанностях граждан, гарантированных Конституцией России.

Отдельно военнослужащие Росгвардии остановились на 59-й статье Конституции, в которой говорится, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

В ходе встречи студенты и росгвардейцы пришли к единому мнению, что изучение Конституции является важнейшим направлением правового образования, ведь это закон, который необходимо не только знать, но и грамотно применять.