Какие товары и услуги стали дороже в ноябре, рассказали в Псковстате

15:42, 13 декабря 2021, ПАИ

В ноябре потребительские цены в Псковской области по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 7,3%, с ноябрем 2020 года – на 8,1%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Больше всего на значении индекса потребительских цен сказался рост стоимости продовольственных товаров, которые подорожали за месяц на 0,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%, на услуги – на 0,2%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на кальмары мороженые – на 15,9%, сельдь соленую – на 12,4%, свеклу – на 10%, зелень свежую – на 9,8%, филе сельди соленое – на 9,4%, икру лососевых рыб отечественную – на 8,7%, огурцы – на 8,3%, крупу гречневую ядрицу – на 7,7%, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 6,8%, сосиски, сардельки – на 6,6%, кулинарные изделия из птицы – на 6,3%, зефир, пастилу – на 5,8%, крупу манную – на 5,6%, крупы овсяную и перловую – на 5,5%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели лимоны – на 16,7%, апельсины – на 14,4%, кетчуп – на 7,5%, груши – на 6,5%, лук репчатый – на 5,6%, печенье – на 4%, творог нежирный – на 3,7%, йогурт – на 3,4%, пшено – на 3,1%, креветки мороженые неразделанные – на 2,5%.

В группе непродовольственных товаров из жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен наблюдался на индапамид – на 3,9%, но-шпу – на 3,1%, амлодипин – на 3,0%, лоратадин – на 2,8%, эналаприл – на 2,3%. Наибольшее снижение цен отмечено на цефтриаксон – на 4,9%, хлоргексидин – на 4,8%, витамин Д3 – на 4,6%.

Из других лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на настойку пустырника – на 8,8%, поливитамины без минералов отечественные – на 6,5%, бромгексин, флуоцинолона ацетонид – на 4,6%, сульфацетамид – на 2,7%. Наибольшее снижение цен отмечено на корвалол – на 1,9%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на хозяйственное мыло – на 14,2%, спички – на 6,6%, щетку зубную – на 5,4%, порошок стиральный – на 5,3%, влажные салфетки – на 3,5%, бумажные столовые салфетки – на 3,4%, сухие корма для животных – на 2,6%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,2%, прокладки женские гигиенические – на 1,4%, подгузники детские – на 1,3%, пасту зубную – на 1,0%, мыло туалетное – на 0,2%.

Снижение цен наблюдалось на туалетную бумагу – на 1,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал электрочайник – на 9,3%, кирпич красный – на 6,2%, колготки женские – на 5,9%, жидкие чистящие и моющие средства – на 4,9%, чайник стальной эмалированный – на 4,2%, куртка мужская из натуральной кожи – на 4,0%, носки, гольфы женские – на 3,9%.

Более всего подешевели кроссовки для детей с верхом из искусственной кожи – на 6,8%, электроутюг – на 6,6%, носки мужские – на 3,5%, гель для душа – на 2,9%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в ОАЭ – на 54,1%, поездку на отдых в Турцию – на 42,8%, проезд в такси – на 4%, плату за пересылку простой посылки внутри России массой 1,2 кг – на 2,8%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 2,6%, абонентскую плату за доступ к сети Интернет – на 2%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на установку пластиковых окон – на 2%.

Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на полет в салоне экономического класса самолета – на 14,8%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 5,7%, день пребывания в санатории – на 2,7%.