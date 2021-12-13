С 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза

16:16, 13 декабря 2021, ПАИ

С 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза, сообщила ректор Наталья Ильина в эфире Telegram-канала университета.

«С 10 января учебные корпуса - зона, свободная от ковида. Зайти смогут только те, кто вакцинирован или имеет медотвод с отрицательным ПЦР-тестом», - уточнила ректор.

При этом она отметила, что смешанное обучение в вузе сохранится: лекции будут идти в дистанционном формате, практика - в очном. «Всё вышесказанное касается и очников, и заочников. Сессия пройдёт в привычном формате», - добавила Ильина.