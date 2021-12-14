Псковский завод GCR обеспечивает безопасную и удобную работу с техникой

10:29, 14 декабря 2021, ПАИ

Репутация бренда и уровень доверия – это то, с чем теперь необходимо сочетать устойчивый финансовый рост предприятия для ведения успешной деятельности.

Отзывчивость и внимательность к глобальным проблемам становится крайне важным показателем для инвестиционной привлекательности.

ESG (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance) - это концепция развития коммерческой деятельности, строящаяся на триединстве Экологичности, Социальной политики и Корпоративного управления. Существуют конкретные показатели, по которым рейтинговые агентства оценивают компании.

E-сектор включает позицию компании в вопросе негативного влияния на природу планеты путем загрязнения воздуха, почвы и воды. Деятельность по правильной утилизации или переработке вторсырья, использование возобновляемых источников энергии, озеленение силами компании и прочие «зеленые» инициативы.

S-сектор отвечает за гарантии, условия, перспективы и преимущества сотрудников компании, а также за качество продукции, умные инвестиции производства, информационную безопасность и уровень доверия к бренду.

G-сектор всецело посвящен управлению компании и корпоративной культуре. В данном направлении исследуется прозрачность операций, информационная открытость бренда, отсутствие коррупции и наличие независимого аудита.

ESG-трансформация держит свое начало с 2004 г., с обращения генерального секретаря Ассамблеи ООН Кофи Аннана «Who Cares Wins», в котором он поставил климатическую проблему в статус одной из главных и обратил внимание на ответственное инвестирование. Активный отклик на призыв начался лишь к 2018 г. (фонды, обладающие колоссальными активами, стали громко заявлять о приверженности к ESG-принципам).

Необходимо взглянуть на риски ESG, как и на возможный инструмент усиленного давления со стороны стейкхолдеров. Предприятия априори должны учитывать мнение широкого круга лиц (сотрудники, клиенты, власть, активисты), но если на кону будет «выживание», тогда это будет квази-ESG: с гринвошингом, манипуляциями и упадком бизнеса.

Здоровый путь, заложенный в ESG-концепции, предполагает продуманную дорожную карту, которая и обеспечит развитие на перспективу.

Историческое наследие позволяет одним задуматься о чистоте планеты, пока другие все еще бьются за чистоту воды из-под крана.

В Новое время метрополии переносили наиболее тяжелые и грязные производства в свои колонии. Такой порядок вещей закреплялся в веках как удобная модель прогресса за счет чужих ресурсов. Колониализм остался в прошлом, но страны мы до сих пор делим на три мира. Именно поэтому выдвижение новой мировой концепции, требующей достижения определённого уровня промышленного развития и социальной позиции, изначально имеет в себе очевидное противоречие. Экономический рост крайне не экологичное мероприятие, и если развитые экономики уже заработали себе на «зеленое» будущее, то развивающиеся еще только трудятся на достижение экономической независимости, доступности общественных благ, лучшего уровня жизни, решение демографических проблем и выравнивание социальной стратификации.

Лидерами в ESG-трансформации определенно являются страны Запада. Евросоюз и Канада уже ввели выплаты за превышение нормативов углеродных выбросов в атмосферу. США тоже постепенно начинают пересматривать углеродную политику.





Евросоюз намерен распространить «углеродный налог» на металлургию, химическую промышленность (изготовление удобрений) и на энергетическую отрасль производства. Очевидным следствием станет введение «углеродной пошлины», ведь мировые игроки не допустят неравенства возможностей и упущение прибыли. При этом на данный момент не наблюдается проведения диалога между странами, которые находятся на разных этапах индустриализации и постиндустриализации. Новая «зеленая» политика станет не менее жесткой игрой за возможность обладать рыночным капиталом.

Россия, как огромная держава и один из титанов мироустройства, должна была задуматься об этом еще вчера, так что откладывать на завтра возможности уже нет.

Отечественная промышленность должна всерьез отнестись к ESG-тренду, а произвести не косметический ремонт, а тотальную реорганизацию, с расчетом на достижения не скорейшего результата, а прежде всего качественного.

Нужно оценивать, какой «грязный след» оставляет само предприятие, энерговырабатывающие и ресурсодобывающие предприятия, обеспечивающие производство затрачиваемой на данный момент энергии и сырья и возможный вред от производимых товаров.

Высокое место в рейтингах может обеспечить и открытость компании. Аналитики должны видеть прозрачность ваших операций и поиск возможностей развития экологичного, социального, корпоративного секторов на вашем предприятии.

Россия обладает большим объемом низкоуглеводных источников энергии, так что строит рассмотреть для себя более «зеленых» партнеров.

В связи с этим встает вопрос о сохранности энергетического сектора (и смежных отраслей), являющегося очень важным для экономики России. Инвесторы уже пересмотрели свое отношение к энергетическому углю (это может привести к проблемам ограниченного сбыта и финансирования), хотя вместе с тем спрос на него остается прежним. Вполне возможно, что следующие, на кого будут наведены софиты, это природный газ и дизель. Между тем неисчерпаемые источники, такие как солнце и ветер, не предлагают нам еще абсолютно чистой и удобной генерации энергии. Таким образом, нам не стоит бояться за обвал энергетической отрасли и свечи в домах, но лучше будет искать сейчас альтернативу самим, а не вынужденно соглашаться в будущем на чужие условия.

ESG-трансформация ворвалась в топы обсуждаемых вопросов в России. Новостные ленты пестрят обсуждениями на разных уровнях власти. В середине октября 2021 г. РБК провел в Москве первый конгресс «ESG–(P)Эволюция», также обсуждение ESG состоялось на Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 в онлайн-формате. Все – от стартапа до корпорации – озабочены своим будущим.

У нас уже есть отечественные примеры компаний, реализующих экологические и социальные проекты.

Для достижения уровня западных коллег нам предстоит еще много работы, но уже сейчас горнорудная компания «Полиметалл» признана мировыми рейтинговым агентствами как придерживающаяся ESG-концепции. Российскими лидерами этого направления также являются «Лукойл» (нефть), «РЖД» (транспорт), «Сибур Холдинг» (химия и полимеры), «МТС» (телекоммуникации) и группа «НЛМК» (черная металлургия), «Интер РАО» (электроэнергетика), «Полюс» (золотодобыча). Как мы видим, разные отрасли уже активно внедряют у себя ESG-политику, и для многих предприятий еще есть возможность быть их последователями или же стать достойным примером в своей сфере.

«Зеленое финансирование» в России – это то, что уже сейчас может дать возможности компании сделать первый шаг к реорганизации или вовсе посвятить ей себя всецело. Например, два вида ESG-кредитов уже предоставляет Сбербанк (на проекты, снижающие влияние на окружающие среды и с процентной ставкой, зависящей от выполнения экологических обязательств). Банки Халва, Центр-Инвест и Совкомбанк также помогают своим «зеленым» клиентам развиваться с льготными условиями. Центральный банк Российской Федерации уже реализовал проект по созданию на московской бирже Сектора устойчивого развития, который включает на данный момент 4 «социальные» и 11 «экологических» облигаций.

Российский производитель GCR следует передовым трендам.

Качество = осознанное потребление

GCR производит высококачественный мобильный и компьютерный кабель, зарядные устройства и мобильные аксессуары, поддерживая ваш выбор в осознанном потреблении. Хорошая продукция позволяет её пользователям забыть о регулярных тратах на очередной ненадежный провод или устройство (с упаковкой в придачу). Выбирая непроверенный бренд, покупатель обрекает себя вскоре не только на очередную трату, но и на лишний мусор.

GCR стремится к упрощению ежедневной рутины, делая работу с техникой безопасной и удобной. Решив свои базовые проблемы, человек найдет энергию подумать о проблемах других.

GREEN в самой сути производства

GCR соблюдает директиву RoHS об ограничении использования в производстве не безопасных для здоровья людей веществ. Поэтому GCR для изоляции кабелей использует экологичные материалы: RoHS PVC и RoHS TPE.

Вторсырье (картон, полиэтилен и PVC-отходы) на производстве сортируется, очищается и сдается на повторное использование или перепродажу. Благодаря внимательному отношению к отходам у GCR нет «опасного мусора».

Продукция GCR сертифицирована и проходит качественные проверки на всех этапах производства во избежание брака и вреда для устройств потребителя.

Партнеры = союзники

Партнером по реализации продукции GCR в розничной сети является крупный бренд «М. Видео», который согласно ESG-рэнкингу российских ретейлеров по версии Национального рейтингового агентства вошел в топ-5 лидеров. Вместе с «Эльдорадо» магазины реализуют переход на бумажные экопакеты, утилизацию техники и батареек, поддерживают природоохранные проекты WWF. Также данные бренды ведут активную благотворительную деятельность и показывают высокий уровень корпоративной культуры. Розничная сеть магазинов DNS, в которой также представлена продукция GCR, организует сбор использованных батареек для последующей правильной утилизации. Это лишь одни из наших «зеленых» партнеров.

GCR выбирает для сотрудничества компании, которые придерживаются их идеологии, готовы развиваться и улучшаться.

Поддержка семей и женщин

GCR предоставляет своим сотрудникам полный пакет социальных гарантий, поддерживает их профессиональное развитие и заботится о комфортной среде на производстве, дополнительно поощряет работников, проводя розыгрыши путевок для сотрудников с их семьями, и развивает корпоративную культуру, проводя мероприятия и создавая сплочающие традиции.

GCR разрушает стереотипы, что завод - место только для мужчин. Производство в большей степени состоит из женщин, которые отлично справляются с работой на высокотехнологичном оборудовании и инженерными операциями.

Ответственность за свое дело

Являясь ведущим российским производителем и поставщиком, GCR несет ответственность не только перед своим персоналом, но и перед партнерами и клиентами. Налаженная коммуникация с партнерами обеспечивает обеим сторонам комфортную логистику, большой кредит доверия и перспективы на длительную работу в будущем. Отслеживание отзывов, активное ведение социальных сетей, честность и забота о потребителе позволили получить GCR признание и доверие, о чем свидетельствуют высокие рейтинги на маркетплейсах, большие партнерские проекты и выбор GCR для ОЕМ-сервиса и СТМ.

COVID-19

Пандемия несла в себе огромные риски для сохранения налаженного производства продукции GCR. В первую волну коронавирусной инфекции, когда многие компании встали на путь сокращения, GCR быстро адаптировался без урона для своей команды: была введена удаленная работа, которая остается до сих пор удобной альтернативой для сотрудников. Были открыты новые вакансии, предприятия оптимизировались, строго следя за здоровьем работников.

GCR и город

Под крышей GCR трудится большое количество сотрудников, а значит, и их семей. Для обеспечения их благополучия филиал GCR в г. Пскове планирует построить современный детский сад, который облегчит «детскую нагрузку» на молодых мам города и предоставит их детям безопасное, веселое и развивающее времяпровождение.