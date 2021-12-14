Около полутора тысяч боеприпасов изъято из незаконного оборота в Псковской области в этом году

10:46, 14 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области из незаконного оборота уже изъято более 160 единиц оружия, порядка полутора тысяч боеприпасов, около 3 килограммов взрывчатых веществ, несколько гранат и взрывных устройств. Такую статистику привёл Псковскому агентству информации старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

В 2019 году изъято 175 единиц оружия, 1943 боеприпаса, 2488 граммов взрывчатых веществ, 19 гранат, 10 детонаторов и 63 снаряда. В 2020 году было изъято 67 единиц оружия, 952 боеприпаса, 1613 граммов взрывчатых веществ, 4 гранаты, 3 детонатора, 2 мины.