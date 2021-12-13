«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как не пострадать от льда и снега

20:01, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове сильные морозы сменились оттепелью. Из-за перепадов температур в городе гололёд, а на крышах зданий — наледь и сосульки. Что грозит управляйкам за неубранный снег и несбитые сосульки, а также основные правила безопасности — в новом выпуске программы от 13 декабря.