Стали известны номинанты на кинопремию «Золотой глобус»

20:39, 13 декабря 2021, ПАИ

Стали известны номинанты 79-й американской премии «Золотой глобус», которая пройдёт 9 января 2022 года, пишет сегодня новостной портал «Москва 24».

За звание «Лучшая драма» поборются «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребёнок глухих родителей» Сианы Хедер и «Власть пса» Джейна Кэмпиона. На первое место в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» претендуют «Сирано», «Не смотрите наверх», «Лакричная пицца», «Тик-так, бум!» и «Вестсайдская история».

Жюри также выберет лучшего режиссёра. На это звание претендуют Кеннет Брана («Белфаст»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнёв («Дюна»).

В номинации «Лучший драматический актёр» среди мужчин представлены Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Махершала Али («Лебединая песнь»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король Ричард»), среди женщин – Джессика Честейн («Глаза Темми Фей»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Леди Гага («Дом Гуччи») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

За звание лучшего комедийного актёра поборются Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Энтони Рамос («На высоте мечты»), Марион Котийяр («Аннет»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»), Эмма Стоун («Круэлла») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

В номинации «Лучший иностранный фильм» на премию оказались фильмы «Купе номер 6» (Финляндия, Россия, Эстония), «Сядь за руль моей машины» (Япония), «Герой» (Иран, Франция) и «Параллельные матери» (Испания).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.