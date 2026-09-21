Выставка «От рубеля до Филипса» открылась в Опочке

07:41, 21 сентября 2026, ПАИ

Выставка «От рубеля до Филипса» открылась в Опочецком краеведческом музее, сообщили ПАИ в редакции газеты «Красный маяк».

Экспозиция показывает путь от простых деревянных приспособлений до сложных чугунных механизмов. Каждый экспонат позволяет заглянуть в прошлое и по-новому взглянуть на привычные вещи.

Музей приглашает и взрослых, и детей своими глазами увидеть, какой долгий путь прошёл обычный утюг, прежде чем стать незаметной частью повседневной жизни. Выставка будет работать до 5 ноября.