Выставка «От рубеля до Филипса» открылась в Опочке
Выставка «От рубеля до Филипса» открылась в Опочецком краеведческом музее, сообщили ПАИ в редакции газеты «Красный маяк».
Экспозиция показывает путь от простых деревянных приспособлений до сложных чугунных механизмов. Каждый экспонат позволяет заглянуть в прошлое и по-новому взглянуть на привычные вещи.
Музей приглашает и взрослых, и детей своими глазами увидеть, какой долгий путь прошёл обычный утюг, прежде чем стать незаметной частью повседневной жизни. Выставка будет работать до 5 ноября.
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