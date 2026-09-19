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Культура

Фестиваль корейской культуры пройдёт в Пскове

Фестиваль корейской культуры K-fest пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 21 по 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото предоставлено организаторами

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 сентября в 14:00 в фойе первого этажа.

В программе запланированы фотовыставка «Корея в сердце Петербурга» и традиционные корейские игры. Кроме того, 23 сентября в президентском зале состоится бизнес-встреча, посвящённая международному этикету. Начало в 14:00.

24 сентября в 13:30 в смарт-зале пройдёт встреча-презентация по книгам корейских авторов и изданиям на корейском языке из коллекции Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова и корейского центра «КОРЁ».

Также 26 сентября в 11:00 начнётся показ фильма Next Sоhee.

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