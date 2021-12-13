Псковичей приглашают на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны

22:10, 13 декабря 2021, ПАИ

23 декабря в 12:00 в прямом эфире на YouTube-канале состоится подведение итогов всероссийской акции «Моё детство – война. 2021». Будут названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Псковской области – педагогов, работников культуры и их воспитанников – приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады, сообщили Псковскому агентству информации в Общественной палате России.

«Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря», – рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты России Леонид Шафиров.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утверждённого руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно, при поддержке членов Общественной палаты России, региональных и муниципальных общественных палат.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трёх тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.

С созданными волонтёрами акции работами можно ознакомиться здесь.

Участники акции – педагоги провели несколько десятков уроков истории, на которых познакомили школьников с видеовоспоминаниями детей войны об исторических событиях.

Участвующие в акции журналисты – авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтёры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.

«Не устаю восхищаться тем, какой отклик получила инициатива членов Общественной палаты Российской Федерации, наших старших коллег – почётных граждан Ростовской области о проведении акции сохранения видеовоспоминаний детей войны, – отметил Леонид Шафиров. – Акция по-настоящему объединила поколения. Наши бабушки и дедушки, старшие наставники нашли в себе силы поделиться воспоминаниями, вернуться к пережитым трагическим событиям, рассказать о боли утрат и потерь, о маленьких радостях, на которые так скупо было их опалённое войной детство. Записать эти личные истории, а по сути – часть истории великой страны, перевести их на современный, цифровой язык, сделать доступными миллионам им помогали молодые волонтёры. Этот опыт, эти часы и минуты общения и участия в общем деле бесценны».

Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены 23 декабря в ходе онлайн-мероприятия.

Кроме того, в программе:

олимпиада, посвящённая детям войны: историческим событиям, нашедшим своё отражение в видеовоспоминаниях детей войны, отображению судеб детей войны в литературе и искусстве, выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей войны; онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, на основании которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий; розыгрыш призов среди самых активных зрителей трансляции.

К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.

Ссылка на предстоящую трансляцию доступна здесь.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата можно здесь.