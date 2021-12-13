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Общество

Парень из Сочи утопил обручальное кольцо за 500 тысяч рублей

Олег и Ксения расстались Фото: Личный архив

Сочинец Олег решил сделать романтичное предложение своей девушке, с которой уже несколько лет состоял в отношениях. Для этого бедолага нашел красивое место в парке, пригласил своего друга фотографа, а главное выбрал в ювелирном магазине самое красивое и дорогое кольцо, пишет «Комсомольская правда Кубань».

Кольцо стоило непомерных 500 тысяч рублей. таких денег у парня не было. Поскольку кредитной истории у него не было, то он решил что в банке кредит ему не дадут и сразу обратился за деньгами в брокерскую контору. Там, под залог его квартиры, ему быстро выдали нужную сумму. Мужчина рассчитывал, что подаренные на их свадьбу гостями деньги с лихвой покроют кредит. Но всё пошло не по плану.

Олег пригласил возлюбленную в парк, где из уже ожидал фотограф, и, став на одно колено, сделал предложение. Девушка ответила, что ещё не готова и не хочет торопить события. За её плечами уже был один неудачный брак и она не хочет спешить снова связывать себя узами брака.

Обиженный мужчина в сердцах швырнул кольцо в озеро и ушел домой. Подостыв и осознав свой поступок, Олег вернулся на следующий день к озеру, желая найти кольцо. Он обшарил все в округе и даже прыгнул в воду, но в мутной воде украшение так и не нашлось. Несостоявшийся жених даже подумал, что кольцо мог украсть фотограф, но решил не заявлять на него в полицию.

Сейчас друзья не общаются, а незадачливый жених думает, каким образом погасить кредит.

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