В Псковской области власти задействовали в Telegram официального чат-бота для ответов на насущные вопросы

23:18, 13 декабря 2021, ПАИ

Если вы хотите задать вопрос представителям власти, но нет времени ходить по инстанциям или писать сообщения в соцсетях, – выход есть! Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Оставить обращение или найти информацию гораздо проще в мессенджерах. После запуска чат-бота обратной связи жителям Псковской области стало удобнее узнавать о том, когда появится освещение на улице, кто отвечает за ремонт конкретной дороги, что нужно сделать, чтобы получить поддержку от государства, и т. д.

Попробуйте сами! Найдите ответ и на свой вопрос: t.me/Pskovofficially_bot.