50 лет назад состоялась премьера фильма «Джентльмены удачи»

23:58, 13 декабря 2021, ПАИ

В декабре 1971 года в кинотеатре «Россия» состоялся показ новой картины «Джентльмены удачи» режиссёра Александра Серого.

Фильм придумывали сам Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева. Георгий Данелия хотел помочь Александру Серому вернуться в профессию. Дело в том, что Александр Серый до увечий избил любовника своей жены, отсидел в тюрьме. С таким прошлым вход на съёмочную площадку режиссёру был заказан. Помог Данелия. Он принял на себя ответственность за режиссёра и взял под своё крыло будущий фильм.

В этом фильме на главные роли пригласили Евгения Леонова, Савелия Крамарова и Ролана Быков: он должен был играть фальшивомонетчика по кличке Миллиметр. В фильме должны были появиться Андрей Миронов в образе угонщика автомобиля по кличке Пижон и Юрий Никулин. Но Никулин отказался, считая, что очередная роль чудаковатого простака не даст ничего нового, а Миронов не смог приехать, снимаясь в других проектах.

На роль Косого, которого блестяще сыграл Савелий Крамаров, пробовался Михаил Кононов. По мнению комиссии, он нисколько не был смешным, а как будто реально вышел из тюрьмы.

Для Крамарова и Вицина были написаны песни. Савелий Крамаров должен был петь о Ялте, куда он собирался, пошив «костюм с отливом», а Хмырь должен был петь песенку про слона в Африке. В финальном решении режиссёра от обеих песен пришлось отказаться.

Музыкальные темы написал Геннадий Гладков. И сделал он это настолько ярко, что в Министерстве культуры СССР засомневались: «А вдруг это будет популяризацией уголовников?» Сначала сценарий имел условное название «Рецидивисты», а главный герой был милиционером. Но пришлось снова всё менять, пока не пришли к заведующему детским садом.

Самым смешным в фильме были блатные ругательства. Их придумали сами авторы фильма. Настоящие блатные ругательства запретили сразу. Авторский жаргон оказался настолько заразительным, что ушёл в народ при выходе фильма.

Многие сцены в этом фильме были взяты Александром Серым из своего уголовного прошлого. А чтобы вжиться в образ, Евгений Леонов ходил в Бутырскую тюрьму и подсматривал в глазки за реальными заключёнными. Поэтому его образ получился настолько реалистичным.

Макать актёров в настоящий цемент никто не собирался. Сначала хотели сделать раствор жидкой манной каши. Но она остывала по краям, а внутри была жутко горячей. Тогда пришлось придумывать что-то новое. Решили использовать подкрашенную хлебную закваску.

Кстати, «мужик в пиджаке» – это памятник Михаилу Лермонтову, установленный в Москве на Лермонтовской площади.

Фильм до сих пор вызывает восторг у публики и считается самой лучшей комедией России, по данным «Кинопоиска».