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Общество

31 декабря из Петербурга в Псков запустят дополнительный поезд

31 декабря из Петербурга в Псков запустят дополнительный поезд, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

«31 декабря 2021 года для обеспечения перевозки пассажиров в канун новогодних праздников назначается дополнительный поезд в сообщении Санкт-Петербург – Псков. Поезд № 223 сообщением Санкт-Петербург – Псков отправится 31 декабря 2021 года в 14:16 с Московского вокзала и прибудет в Псков в 19:48», - говорится в распространенном сообщении.

По пути в Псков поезд сделает остановки в Луге, Плюссе и Стругах Красных.

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