31 декабря из Петербурга в Псков запустят дополнительный поезд
31 декабря из Петербурга в Псков запустят дополнительный поезд, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
«31 декабря 2021 года для обеспечения перевозки пассажиров в канун новогодних праздников назначается дополнительный поезд в сообщении Санкт-Петербург – Псков. Поезд № 223 сообщением Санкт-Петербург – Псков отправится 31 декабря 2021 года в 14:16 с Московского вокзала и прибудет в Псков в 19:48», - говорится в распространенном сообщении.
По пути в Псков поезд сделает остановки в Луге, Плюссе и Стругах Красных.
Планируете новогодний корпоратив?
Температура около нуля градусов ожидается в Пскове 14 декабря
О сказках, финтифлюшках и самой смешной комедии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Елена Полонская поблагодарила псковичей за предложения в городской плановый бюджет до 2024 года