Началась видеотрансляция брифинга об итогах реализации нацпроекта «Образование» в Псковской области
14 декабря в медиацентре Псковского агентства информации проходит брифинг об итогах реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в 2021 году.
О результатах работы расскажет исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
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