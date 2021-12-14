Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой работе Псковской городской поликлиники

15:09, 14 декабря 2021, ПАИ

14 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая вопросам работы Псковской городской поликлиники.

На вопросы о том, как записаться на вакцинацию от ковида и гриппа, кому должно назначаться проведение ПЦР-тестов, кому выписываются бесплатные лекарства, что делать, если не вызвать врача на дом, как попасть к узким специалистам, а также на другие злободневные вопросы ответит депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.