Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой работе Псковской городской поликлиники
14 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая вопросам работы Псковской городской поликлиники.
На вопросы о том, как записаться на вакцинацию от ковида и гриппа, кому должно назначаться проведение ПЦР-тестов, кому выписываются бесплатные лекарства, что делать, если не вызвать врача на дом, как попасть к узким специалистам, а также на другие злободневные вопросы ответит депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Планируете новогодний корпоратив?
14 декабря 2021
Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой работе Псковской городской поликлиники