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Общество

Пскович хотел подкупить пограничника взамен на секретные госсведения

 

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с управлением ФСБ России по Псковской области пресекли попытку получения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

Силовики задержали жителя Псковской области при попытке дачи взятки действующему сотруднику пограничного управления за получение сведений, составляющих государственную тайну. Мужчина рассчитывал за денежное вознаграждение получить сведения о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы для использования в целях организации контрабандной деятельности через государственную границу России.

Проводятся процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

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