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Увеличится ли рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области к концу года – мнение Роспотребнадзора

Увеличится ли рост заболеваемости коронавирусом к концу 2021 года, зависит от распространения штамма «омикрон». Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. 

По словам специалиста, этот штамм является более контагиозным (заразным), что может спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Пока он в эпидемиологии никакой роли не играет, но если он появится в больших количествах, то возможен всплеск. Всё будет зависеть от того, как долго он не получит широкого распространения в целом по России и у нас в области в частности», – рассказал специалист и отметил, что широкое распространение штамма неизбежно и вопрос лишь в том, как быстро это произойдёт.

Александр Нестерук отметил, что в период новогодних праздников на территорию области может приехать большое количество гостей и это может способствовать дополнительному росту заболеваемости.

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