Каким СМИ не доверяют россияне – итоги опроса

12:49, 14 декабря 2021, ПАИ

АНО «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провели опрос и оценили уровень доверия россиян к различным информационным ресурсам.

Основным источником ложной информации опрошенные считают онлайн-СМИ – так ответили 74% опрошенных. Телевидение и традиционную прессу в качестве недостоверных источников назвали 64% респондентов, а соцсети – 38%. Практически никто не называл друзей, родственников и знакомых в качестве источников ложной информации. Редко сталкивались опрошенные с фейками и в мессенджерах.

Заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров выделил несколько факторов, повлиявших на распределение видов СМИ по уровню доверия.

«Зачастую интернет-СМИ, вышедшие на первое место по уровню недоверия, не предоставляют информации об авторе материала. На мой взгляд, три главных фактора для доверия — это неанонимность, адресность подачи и добровольность получения материала. Традиционные СМИ отвечают за достоверность информации не только своим именем, но и именем журналиста или корреспондента. Адресность и добровольность получения информации даёт возможность человеку самостоятельно выбирать, какие газеты читать или каналы смотреть. А в интернете перед пользователем просто валится лента новостей и реклама, зачастую - с кликбейтными заголовками, замаскированными под статьи», - отметил Василий Александров.

Также заместитель руководителя ЦУР обратил внимание, что к мессенджерам больше доверия из-за психологии людей.

«Несмотря на полную анонимность, здесь играет роль психологический момент: сообщение от информационного канала будет соседствовать в ленте с сообщениями от друзей или родителей, что будет повышать уровень доверия к ним. Кроме того, когда речь идёт о каналах и подписках, человек получает эту информацию добровольно и, соответственно, больше ей верит», - подчеркнул Василий Александров.

Нужно отметить, что 64% россиян считают фейки опасными. Среди тем ложной информации респонденты выделили фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже — со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами.