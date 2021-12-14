Будут ли жителей Пскова штрафовать за остекление лоджий

14:06, 14 декабря 2021, ПАИ

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что с 1 марта 2022 года всем, кто без официального разрешения застеклил свой балкон или произвел на нем перепланировку, грозят штрафы. «АиФ-Псков» выяснил, что грозит псковичам и как «легализовать» собственную благоустроенную лоджию.

В Минстрое уточнили, что ничего нового для физических лиц данный приказ не несет. Главное требование уже сформулировано в действующих с 2006 года правилах. Отличие же нового документа лишь в том, что требования будут предъявляться и к юрлицам.

Согласно действующему законодательству, парапет, козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — имущество, которое принадлежит собственнику, и с ними можно проводить любые работы без согласования.

Другое дело - внешний вид дома, куда входят и фасады с остекленными балконами. Как правило, что можно с ними делать, а что нельзя, прописано в муниципальных актах. Ими же установлены и санкции за нарушения.

Подробнее читайте здесь.