На территории Псковского перинатального центра открылся выездной пункт вакцинации для беременных

14:44, 14 декабря 2021, ПАИ

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На территории Псковского перинатального центра в женской консультации открылся первый в городе пункт вакцинации для беременных, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас стало понятно, что беременные женщины достаточно тяжело переносят заболевание, поэтому на территории нашей консультации с сегодняшнего дня начал работать кабинет вакцинации», – объяснила врач акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Софья Крыжова.

Она отметила, что перед вакцинацией женщин осматривает врач-терапевт, акушер-гинеколог, беременной измеряют давление и температуру, собирают анамнез и проводят анкетирование и контролируют сердцебиение плода. Кроме того, после прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медицинского персонала.