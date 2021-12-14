На территории Псковского перинатального центра открылся выездной пункт вакцинации для беременных
На территории Псковского перинатального центра в женской консультации открылся первый в городе пункт вакцинации для беременных, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Сейчас стало понятно, что беременные женщины достаточно тяжело переносят заболевание, поэтому на территории нашей консультации с сегодняшнего дня начал работать кабинет вакцинации», – объяснила врач акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Софья Крыжова.
Она отметила, что перед вакцинацией женщин осматривает врач-терапевт, акушер-гинеколог, беременной измеряют давление и температуру, собирают анамнез и проводят анкетирование и контролируют сердцебиение плода. Кроме того, после прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медицинского персонала.
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На территории Псковского перинатального центра открылся выездной пункт вакцинации для беременных
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