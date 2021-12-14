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Александр Козловский исполнил новогодние желания двух маленьких великолучан

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский исполнил новогодние желания двух маленьких великолучан. Вместе с депутатом Псковского областного Собрания Татьяной Фомченковой он присоединился к акции «Ёлка желаний».

«Ёлка желаний» – добрая акция, которая из года в год позволяет взрослым почувствовать себя настоящими волшебниками, исполняя мечты детей. С ёлки я снял два письма: Саша Ключник мечтает о роботе на пульте управления, а Слава – о ватрушке. Татьяна Александровна взяла письмо восьмилетней Юли, которая очень хочет лего. Подарки мы уже купили и передали организаторам акции, детям они будут переданы в канун Нового года», - уточнил Александр Козловский

Также вместе с активистами партии «Единая Россия» депутаты передали организаторам акции около 200 сладких подарков для всех ребят, которые написали письма с пожеланиями. В этом году на «Ёлке желаний» в «Апельсине» помещаются письма детей из великолукской школы-интерната № 5, Русановского детского приюта (Великолукский район) и детей из малообеспеченных семей из деревни Плаксино (Великолукский район).

«Принять участие в акции «Ёлка желаний» может каждый. Сделать это очень просто: необходимо выбрать письмо с пожеланием, купить подарок из письма и отнести его в павильон №13А, он рядом с ёлкой. Также можно оставить денежные средства в ящике для пожертвований. В преддверии Нового года организаторы акции доставят подарки детям из Великих Лук и Великолукского района», - напомнил Александр Козловский.

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