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Происшествия

Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе

Сегодня в микрорайоне Энергетиков на улице Октябрьской УАЗ съехал в кювет, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».

  • Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
  • Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
  • Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
  • Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе
    Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района

Прибывшая на место происшествия спецтехника дорожной службы вытащила машину. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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