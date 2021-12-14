Автомобиль съехал в кювет в Дедовичском районе
Сегодня в микрорайоне Энергетиков на улице Октябрьской УАЗ съехал в кювет, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
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Фото: Газета «Коммуна» Дедовичского района
Прибывшая на место происшествия спецтехника дорожной службы вытащила машину. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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