100 лифтов заменили в Пскове

15:20, 14 декабря 2021, ПАИ

В Пскове полностью завершили работы по замене 100 единиц лифтового оборудования в 32 многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Введены в эксплуатацию 58 лифтов, остальные 42 лифта будут запущены в рабочий режим после проверки специалистами Ростехнадзора. Это лифты в многоквартирных домах на улицах Рокоссовского, 4, Бастионной, 3, Бастионной, 13а, Индустриальной, 2а, Индустриальной, 2а, Инженерной, 25, Инженерной, 82, Коммунальной, 77/1, Коммунальной, 45, Коммунальной, 67, Коммунальной, 75б, Коммунальной, 77, Юбилейной, 93.

Напомним, что ввод лифтов в эксплуатацию после приёмки выполненных работ осуществляется управляющей организацией, поэтому по вопросам запуска лифтов в рабочем режиме жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, с которой заключён договор управления их многоквартирным домом.