Галина Невалённая рассказала псковичам, как оперативно вызвать врача на дом

15:26, 14 декабря 2021, ПАИ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рассказала псковичам, как оперативно вызвать врача на дом. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мы стараемся предоставлять псковичам все доступные возможности, чтобы они могли сообщить о своём состоянии», - заявила Невалённая, отметив, что можно даже написать в Instagram городской поликлиники и получить там оперативный ответ.

Основной способ вызова врача - звонок по телефону 29 90 28. После получения заявок оператор распределяет вызовы по подразделениям. «Когда в октябре был максимальный подъем заболеваемости, конечно, были жалобы на невозможность дозвониться. Тогда мы принимали по 250-300 вызовов в день», - уточнила главврач.