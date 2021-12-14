71 школьный класс в Псковской области закрыт на карантин из-за COVID-19
На карантине из-за COVID-19 в Псковской области находится 71 класс в 36 школах и 30 групп в 23 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Из-за ОРВИ закрыто 128 классов в 44 школах, 19 групп в 12 детских садах. Также на карантин закрыта Середкинская школа в Псковском районе, школьники переведены на дистанционный режим обучения.
COVID-19 болеют 31 учитель и 24 воспитателя региона.
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