71 школьный класс в Псковской области закрыт на карантин из-за COVID-19

15:30, 14 декабря 2021, ПАИ

На карантине из-за COVID-19 в Псковской области находится 71 класс в 36 школах и 30 групп в 23 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из-за ОРВИ закрыто 128 классов в 44 школах, 19 групп в 12 детских садах. Также на карантин закрыта Середкинская школа в Псковском районе, школьники переведены на дистанционный режим обучения.

COVID-19 болеют 31 учитель и 24 воспитателя региона.