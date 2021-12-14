После вызова врач необязательно придёт в тот же день - Невалённая

15:41, 14 декабря 2021, ПАИ

После вызова врач необязательно придёт в тот же день, уточнила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Нагрузка на врачей очень большая, плюс, разумеется, большое влияние оказывают погодные условия. Как правило проходит день-два», - уточнила медик.

У всех пациентов с симптомами простуды в обязательном порядке берётся мазок на коронавирус. «Если мазок взят до 16:00, то его тут же отправляют в поликлинику, затем в лабораторию, если после 16:00, то на следующий день», - пояснила Невалённая.

«Иногда приходится деликатно уточнять телефон самого пациента, если результат пытается узнать его родственник. По федеральному законодательству эту информацию мы обязаны предоставлять только пациенту», - сообщила врач.