Стала известна образовательная программа детского фестиваля «Кукарача» в Пскове

15:45, 14 декабря 2021, ПАИ

15 декабря стартует ряд мастер-классов для участников фестиваля «Кукарача» в Пскове. Занятия продлятся до 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре.

Отмечается, что конкурсантов ждёт обширная образовательная программа, где члены жюри фестиваля помогут прокачать навыки по нескольким направлениям.

Так, мастер-класс по живописи будет проходить под предводительством специалиста по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам Марии Михайловой, по рукоделию – преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Людмилы Назарой. Занятие по вокалу проведёт солистка кавер-бэнда drumandjazz Елизавета Степанова. Всё о блогинге расскажет псковский тиктокер Диана Константинова, мастер-класс по фотографии проведёт фотограф Антон Иванов. Актёр театра и кино Камиль Хардин обучит ребят ораторскому искусству. Кроме того, педагог-хореограф арт-резиденции «Берег Родины» Юлия Пескова покажет все нюансы сценического танца.

Отметим, все занятия будут проходить в онлайн-режиме.