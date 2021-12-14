На новогодних каникулах поликлиники Пскова будут работать ежедневно

15:50, 14 декабря 2021, ПАИ

На новогодних каникулах поликлиники Пскова будут работать по графику выходных и праздничных дней, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«В Новый год будем работать в обычном режиме. Мы заранее издаем приказ, где оговариваем с коллегами график. Но нужно учитывать, что уже два года наши медики работают без выходных и праздничных дней. Так что работать мы будем ежедневно, но только по графику выходных и праздничных дней», - уточнила Невалённая.