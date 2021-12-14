Стартовала новогодняя акция от клуба «С-Фитнес»
С 13 по 15 декабря в клубе «С-Фитнес» есть возможность приобрести карты по новогодней акции. Псковичи смогут сэкономить до 4 000 рублей, а также получить рассрочку на три платежа, возможность заморозить карты на 60 дней и получения гостевых визитов для друзей.
Кроме того, для девушек клуб приготовил дополнительный подарок в виде абонемента в солярий на 30 минут.
Также клуб вошёл в перечень организаций, которые могут предоставить налоговый вычет по расходам на фитнес. Спортивный клуб «С-Фитнес» получил возможность возвращать своим гостям-клиентам 13 % от средств, потраченных на фитнес (карты и персональные тренировки).
Количество карт ограничено, бронирование по телефону 55-77-75.
Спортивный клуб «С-Фитнес» расположен на улице Рокоссовского, 16, 2-й этаж.
Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/s_fitness_pskov.
Instagram https://www.instagram.com/s_fitness_pskov/.
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