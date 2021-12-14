Стартовала новогодняя акция от клуба «С-Фитнес»

15:52, 14 декабря 2021, ПАИ

С 13 по 15 декабря в клубе «С-Фитнес» есть возможность приобрести карты по новогодней акции. Псковичи смогут сэкономить до 4 000 рублей, а также получить рассрочку на три платежа, возможность заморозить карты на 60 дней и получения гостевых визитов для друзей.

Кроме того, для девушек клуб приготовил дополнительный подарок в виде абонемента в солярий на 30 минут.

Также клуб вошёл в перечень организаций, которые могут предоставить налоговый вычет по расходам на фитнес. Спортивный клуб «С-Фитнес» получил возможность возвращать своим гостям-клиентам 13 % от средств, потраченных на фитнес (карты и персональные тренировки).

Количество карт ограничено, бронирование по телефону 55-77-75.

Спортивный клуб «С-Фитнес» расположен на улице Рокоссовского, 16, 2-й этаж.

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